2012年の3冠牝馬・ジェンティルドンナ死す G1通算7勝の名牝
2025年11月26日 13時55分

ざっくり言うと
2011年11月にデビューし、12年に牝馬3冠を達成したジェンティルドンナ
25日に16歳で死んだことを、サンデーサラブレッドクラブが発表した
ジャパンカップを連覇するなどし、G1通算7勝を挙げた