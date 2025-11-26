2014年の有馬記念で引退式を行ったジェンティルドンナ【写真：伊藤 康夫/アフロ】THE ANSWER

2012年の3冠牝馬・ジェンティルドンナ死す G1通算7勝の名牝

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2011年11月にデビューし、12年に牝馬3冠を達成したジェンティルドンナ
  • 25日に16歳で死んだことを、サンデーサラブレッドクラブが発表した
  • ジャパンカップを連覇するなどし、G1通算7勝を挙げた
記事を読む

おすすめ記事

  • 弟・晋平がいる関学大打倒へ意気込む関大の武野公太郎副将
    関大、１６年ぶり甲子園切符獲得へ　ＬＢ＆ＱＢ二刀流の武野公太郎、関学ＤＬ晋平との兄弟対決へ意欲 2025年11月25日 18時46分
  • 「ミニ四駆PROシリーズ」より「ライザン（MEシャーシ）」が2026年1月17日ごろ発売決定！グレードアップパーツ「HG カーボンフロントワイドプレート (2mm)」も同日発売
    「ミニ四駆PROシリーズ」より「ライザン（MEシャーシ）」が2026年1月17日ごろ発売決定！グレードアップパーツ「HG カーボンフロントワイドプレート (2mm)」も同日発売 2025年11月25日 11時18分
  • スポニチ
    【マイルCS】チェルヴィニアは10着　木村師「調教が結果的に間違いだった責任を感じています」 2025年11月23日 18時44分
  • 妻夫木聡＆目黒蓮＆佐藤浩市が手つなぎジャンプ！16枚の連写に「アイドル誌の表紙みたいで可愛い」「めめの跳躍力と滞空時間えぐいｗ」の声 2025年11月25日 10時53分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 工藤静香の豪華すぎる朝食 絶賛
    2. 2. LIVE客が病院のトイレに? 訴え
    3. 3. 「結婚してました」たぬかな報告
    4. 4. 赤坂刺傷 家族のこと伏せて交際
    5. 5. 「母を殺した」79歳息子が110番
    6. 6. 国分が関係者に謝罪 痩せた様子
    7. 7. 見知らぬ男 手あっためてあげる
    8. 8. 妻の稼ぎとんでもない カズ告白
    9. 9. 席を立ち数分後…サイゼで違和感
    10. 10. 2025年有名人失言 1位は衝撃暴言
    1. 11. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    2. 12. 国分に 女性へのわいせつ事案か
    3. 13. 「ホロアース」事件想起で物議
    4. 14. 苦しみながら絶命 遺族の苦しみ
    5. 15. ノンフィクション 初4時間放送へ
    6. 16. 芦田愛菜との身長差 注目集まる
    7. 17. 久保田「納得いかないMCがいる」
    8. 18. 原爆5発落とせば…日本への暴言
    9. 19. かわいいだけではだめ 7割が思う
    10. 20. 小野田氏は「噛み付いてばかり」
    1. 1. LIVE客が病院のトイレに? 訴え
    2. 2. 赤坂刺傷 家族のこと伏せて交際
    3. 3. 国分が関係者に謝罪 痩せた様子
    4. 4. 見知らぬ男 手あっためてあげる
    5. 5. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    6. 6. かわいいだけではだめ 7割が思う
    7. 7. 落雷で観覧車20人閉じ込め 大阪
    8. 8. 原爆5発落とせば…日本への暴言
    9. 9. 日本と中国 12路線で全便欠航
    10. 10. 与野党の支持率に「珍現象」発生
    1. 11. ハシビロコウが3年越しの求愛
    2. 12. 足立区11人死傷「山行きたいと」
    3. 13. びわ湖に土器 約1万年以上前か
    4. 14. 不潔 不倫報道一喝した小野田氏
    5. 15. がん発見遅れ 2000万円賠償命令
    6. 16. 足立ひき逃げ 比の女性死亡確認
    7. 17. サブクレードK 変異ウイルス確認
    8. 18. teppayを体験 残念だったところ
    9. 19. 日中対決「過激な行動やめて」
    10. 20. 無念の死遂げる 妊娠6カ月と判明
    1. 1. 苦しみながら絶命 遺族の苦しみ
    2. 2. 高齢者 餅よりも危険な食べ物
    3. 3. 夫の浮気を確信 肩透かしな真相
    4. 4. 木下氏 昭和の病院の「闇」告白
    5. 5. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
    6. 6. 異色の経歴 85歳男性の年金額
    7. 7. 「抗議しろ」高市氏に歌手ら怒り
    8. 8. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
    9. 9. 足立区11人死傷「殺人罪では?」
    10. 10. パナソニック公式社章 高額転売
    1. 11. 愛子さまの名スピーチ 3つの特徴
    2. 12. 政府 サッカー日中戦で注意喚起
    3. 13. 新幹線で絶望 目もあてられない
    4. 14. 外国人雇うと助成金 言説が拡散
    5. 15. 鈴木農相は「最も厄介なタイプ」
    6. 16. 耳が痛いと受診 インフルだった
    7. 17. 参政党、スパイ活動への罰則検討　防止法案を作成、参院に単独提出
    8. 18. 高市氏発言 台湾からも批判の声
    9. 19. 堀江氏 立憲議員に「支離滅裂」
    10. 20. 北陸新幹線の見直し求め5万筆　京都仏教会、署名活動報告
    1. 1. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
    2. 2. 中国「台湾は歴史への無知か」
    3. 3. スープと誤って燃料を混入 中国
    4. 4. 野生のオオカミ、道具使用か 加
    5. 5. 英の元首相 がんと診断される
    6. 6. ヒラメの刺身食べた瞬間言葉失う
    7. 7. 日本への強硬姿勢は「合図」か
    8. 8. 関西空港で20代の訪日中国人が転落死、中国ネット民の反応は…
    9. 9. 日本は代償支払った 批判拡大へ
    10. 10. 「イ・ボミ2世」の猫耳ショット
    1. 11. 空き地にカラフルな布団がずらり
    2. 12. 韓国で「中国ヘイト」が拡大
    3. 13. 米国の国立公園入場料 値上げへ
    4. 14. 「キムチ外交昼食会」韓国で開催
    5. 15. 韓で女子選手にセクハラ? 釈明を
    6. 16. トランプ氏敵視のFBI 起訴無効
    7. 17. 韓国型ロケットの起立作業終了
    8. 18. 食い逃げディーバ 台湾へ送還も
    9. 19. 映画鬼滅 猗窩座再来の中国公開
    10. 20. タイ南部で300年に1度の豪雨
    1. 1. 高市首相の地元 観光客減る危機
    2. 2. モームリなぜ急成長 元社員語る
    3. 3. Amazon限定販売 SALE商品まとめ
    4. 4. おひとりさま人生想像以上に長い
    5. 5. 子が風俗街を横目に…黄金町の今
    6. 6. タワマン「水害」に弱い理由
    7. 7. 「116kmのJR廃線跡」使い道は
    8. 8. メンタル安定 人のすごい一言
    9. 9. 11/23の新聞広告に「感謝の声」
    10. 10. 生活楽に 楽天モバイル最強活用
    1. 11. 超レア 純金トミカの衝撃価格
    2. 12. 会社員 4半期決算を知らずに恥
    3. 13. THE NORTH FACEがAmazonで27%OFF
    4. 14. シャープの空気清浄機が24%オフ
    5. 15. 「名鉄屈指の赤字路線」存続へ
    6. 16. ビアパパ 今年も人気商品を販売
    7. 17. 「保険外し」患者らが反対表明
    8. 18. 自由時間は3時間 ハードな生活
    9. 19. 都内新築マンション、外国居住者の取得が倍増３・０％…１年以内の売買は８・５％「都心ほど割合高く」
    10. 20. ジョブ型人事制度 目的化せず?
    1. 1. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
    2. 2. 快眠グッズがAmazonで最大54%OFF
    3. 3. 【Amazonブラックフライデー】Snow Peak・ogawa・DODのアウトドアグッズが最大48%OFFに
    4. 4. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
    5. 5. BAKUNEのパジャマが最大20%OFFに
    6. 6. Amazonでタオル類が最大39%OFFに
    7. 7. dysonの人気商品が最大37%OFFに
    8. 8. コールマンの定番商品が42%OFFに
    9. 9. コンパクトサイズ冷凍庫の使い道
    10. 10. Amazonで洗剤など日用品がSALEに
    1. 11. Apple Watchがセール 12/1まで
    2. 12. THE NORTH FACEのアウターもお得
    3. 13. 楽天セール Ankerが最大半額に
    4. 14. ビールなどお酒類が最大22%OFFに
    5. 15. PCと同じ重さの駅弁「FMVentoU」ついに全国発売！ 東京で即完売の話題グルメが大阪・名古屋・福岡に
    6. 16. 指ロボットも SwitchBotがセール
    7. 17. まるでこたつソックスが22%OFFに
    8. 18. iPhone 14〜16が最大20%OFFに
    9. 19. Amazonで「エアライダー」が安い
    10. 20. 珈琲や炭酸水などが最大45%OFFに
    1. 1. リチャード 年上女性と結婚へ
    2. 2. たった3勝で年俸1億円 高すぎる
    3. 3. J1広島 中国で試合→疑惑判定が
    4. 4. 3冠牝馬 ジェンティルドンナ死す
    5. 5. 2年4億円規模 前田健太が合意か
    6. 6. W杯抽選「亜諾伊」地獄の可能性
    7. 7. 楽天 前田健太との契約合意発表
    8. 8. なぜ天心は負けたか 識者が指摘
    9. 9. 巨人にまさかの出戻り復帰? 浮上
    10. 10. セのベストナインは阪神勢が7人
    1. 11. 西武 桑原将志の電撃獲得を発表
    2. 12. ひどい プレミアで前代未聞醜態
    3. 13. ペトロヴィッチ氏 名古屋監督に?
    4. 14. F1角田の去就 次戦終了後に判明?
    5. 15. 競馬JC クロワデュノール出走へ
    6. 16. 大谷参戦表明で「日本戦諦める」
    7. 17. 大谷翔平が「若手選手」に助言
    8. 18. 大谷自身は「今がピークあたり」
    9. 19. SNSで 大谷翔平がWBC参加を示唆
    10. 20. 優勝パレード 費用のほとんどは
    1. 1. 工藤静香の豪華すぎる朝食 絶賛
    2. 2. 「結婚してました」たぬかな報告
    3. 3. 「母を殺した」79歳息子が110番
    4. 4. 妻の稼ぎとんでもない カズ告白
    5. 5. 2025年有名人失言 1位は衝撃暴言
    6. 6. 国分に 女性へのわいせつ事案か
    7. 7. 「ホロアース」事件想起で物議
    8. 8. ノンフィクション 初4時間放送へ
    9. 9. 芦田愛菜との身長差 注目集まる
    10. 10. 久保田「納得いかないMCがいる」
    1. 11. 小野田氏は「噛み付いてばかり」
    2. 12. 戦隊モノ降板 テレ朝社長が謝罪
    3. 13. 高市氏をバカ呼び ネット大荒れ
    4. 14. これはダメ→国宝大ヒットの理由
    5. 15. 小野田氏の「言葉」に注目集まる
    6. 16. 品のない話ぶり 佐藤勝利に嘆き
    7. 17. 立花容疑者は「喜んでる」と私見
    8. 18. あのちゃん 地上波ドラマ初主演
    9. 19. イケメン俳優と…志田未来を目撃
    10. 20. 上沼恵美子「息子の嫁条件」賛否
    1. 1. マック サイドサラダを変更へ
    2. 2. 陰部おかしくなった 産婦人科へ
    3. 3. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！
    4. 4. 夫婦の営み 女性は終わらせたい
    5. 5. 成城石井 待望の初クッキー缶
    6. 6. 初デートで衝撃発言 相手の素顔
    7. 7. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
    8. 8. スタバ「スモア」新作を実食
    9. 9. 日本人7割が抱える「我慢美徳」
    10. 10. ミスド新作を絶賛 飽きが来ない
    1. 11. マック福袋開封 応募殺到しそう
    2. 12. 2番目はひつじ座 真相に驚く声
    3. 13. 上品な仕上がり セリーヌアクセ
    4. 14. ちいかわフィギュア 6種を再現
    5. 15. 1枚で「絵になる」実力派ニット
    6. 16. 「一重はかわいそう」15歳に整形
    7. 17. 新たな偏光ラメ入りアイライナー
    8. 18. 都会の物価に嘆き 水に抵抗も
    9. 19. 「Chocolate Xmas」今年も登場
    10. 20. 「串焼き泥棒」海外の店主と接し