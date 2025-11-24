アルナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドが23日、サウジアラビアリーグのアルハリジ戦で衝撃的なオーバーヘッドシュートを決めた。C・ロナウドは3-1でリードする後半45+6分、右サイドからのクロスにファーからゴール前へ走って反応。クロスボールはやや後方に飛んだが、右足のオーバーヘッドで合わせる豪快なシュートを放つとGKの手を弾いてゴールに吸い込まれた。これがキャリア通算954点目となった。レアル・マドリーに