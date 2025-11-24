衰え知らずの40歳C・ロナウド、衝撃的なオーバーヘッド弾
アルナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドが23日、サウジアラビアリーグのアルハリジ戦で衝撃的なオーバーヘッドシュートを決めた。
C・ロナウドは3-1でリードする後半45+6分、右サイドからのクロスにファーからゴール前へ走って反応。クロスボールはやや後方に飛んだが、右足のオーバーヘッドで合わせる豪快なシュートを放つとGKの手を弾いてゴールに吸い込まれた。これがキャリア通算954点目となった。
レアル・マドリーに所属した2018年にはUEFAチャンピオンズリーグ・ユベントス戦で似たようなオーバーヘッドで得点。スペイン紙『マルカ』は40歳ながらも当時を彷彿とさせるスーパーゴールを「ベストゴールコレクションに追加されるに相応しい」と伝えている。
海外のファンからも「彼の出生証明書を誰かチェックしてくれ」「デジャブだ」「自分で歴史を繰り返した」と驚きの声が上がった。
Best caption wins! pic.twitter.com/EodMPG9Mt0— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 23, 2025