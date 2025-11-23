µð¿Í¤Î¹âÂ´£¶Ç¯ÌÜ¡¦»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬µåÃÄÂ¦¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¡ÖÊÝÎ±¡×¤·¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³À¥¤ÏÀ±ÎÇ¹â»þÂå¤Þ¤Ç±üÀî¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¶¯¸ª¤ÇÌÄ¤é¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£Æ£Á²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈå¤ä´ßÅÄ¡¢Âç¾ëÂî¡¢¾®ÎÓ¤é¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ°ì·³½Ð¾ì¤Ï£±»î¹ç¡¢ÄÌ»»¤Ç¤â£±£¶»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸ÌÌ¤Ï¤¹¤Ç