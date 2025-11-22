¡Ú¥Ù¥ì¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¾Éô¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Ï¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡ÊH5N5¡Ë¤Ë´¶À÷¤·¤¿ÃËÀ­¤¬21Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¹âÎðÃËÀ­¤Ç¡¢¹âÇ®¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢11·î½é¤á¤«¤éÆþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆH5N5¤Ø¤Î´¶À÷¤ò¸¡ºº¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Ï¡Ö¸ø½°±ÒÀ¸¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½£ÊÝ·òÅö¶É¤Ê¤É¤¬´¶À÷¥ë¡¼¥È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£