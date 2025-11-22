楽天の宗山塁内野手（22）が22日、本拠の楽天モバイルパークで行われたファン感謝祭でルーキーパフォーマンスに参加した。「CUTIESTREET」ならぬ「ROOKIESTREET」として、愛くるしい衣装に身を包んで、徳山、育成の岸本と3人でヒット曲の「かわいいだけじゃだめですか？」をダンス。スタジアム中から「かわいい」などの声が飛んだ。