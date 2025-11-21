中国国営メディアは、中国から日本に向かう航空券のキャンセルが54万件以上に上っていると報じました。高市首相の発言などを受け、中国外務省が呼びかけている渡航自粛の影響とみられます。中国国営メディアによりますと、中国で54万件以上の日本行き航空券がキャンセルされていて、「キャンセルの寒波」に遭ったと報じています。日本に代わる渡航先として「韓国、タイ、シンガポールなどが多くの観光客をひきつけている」というこ