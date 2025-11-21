20日の米株式市場 NYダウが前日比386.51ドル安の4万5752.26ドルと反落

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 20日の米株式市場では、NYダウが前日比386.51ドル安の4万5752.26ドルと反落
  • 好決算を発表したNVDAは買い先行後に下げに転じ、投資家心理を下向かせた
  • ビットコイン相場が下落したことが売り圧力をもたらす要因となったもよう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 草間リチャード敬太 脱退を発表
  2. 2. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
  3. 3. ほしいものリスト 一晩で寄付
  4. 4. 一般人じゃない あ〜ちゃん批判
  5. 5. 学生の自転車にはねられ93歳重体
  6. 6. THE NORTH FACEのアウターもお得
  7. 7. 跳び箱で着地失敗 俳優が重傷に
  8. 8. 配達先に「小さな差し入れ」賛否
  9. 9. 容疑者は「有名人だよ」住民語る
  10. 10. 元木大介「激ヤセ」の真相を告白
  1. 11. 出会いのきっかけ マチアプがTOP
  2. 12. 不可解事件 子どもをさらうクマ
  3. 13. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  4. 14. 「ハルヒの聖地」1日限定で解放
  5. 15. 高市氏の台湾有事「戦争前夜」
  6. 16. 「中国を支持」日中タレント表明
  7. 17. 『M-1』準決勝30組決定【一覧】　真空ジェシカ・エバース・ヤーレンズ・ミキらが史上最多1万1521組の頂点目指す
  8. 18. レコ大 各賞受賞者&曲が決定
  9. 19. 大阪メトロ 全社員に最大20万円
  10. 20. 坂口杏里 2カ月でスピード離婚
  1. 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
  2. 2. ほしいものリスト 一晩で寄付
  3. 3. 学生の自転車にはねられ93歳重体
  4. 4. 出会いのきっかけ マチアプがTOP
  5. 5. 配達先に「小さな差し入れ」賛否
  6. 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  7. 7. 「ハルヒの聖地」1日限定で解放
  8. 8. 今田美桜 事務所が3億円の訴訟?
  9. 9. インフルにかかりやすい人 発表
  10. 10. 中国の日本批判が「パロディ化」
  1. 11. インフルかかりやすい人が判明
  2. 12. 高市氏の国会答弁 中国で反発
  3. 13. 国会議員の給与増報道に大荒れ
  4. 14. 熊本県の火事 犬約100匹が死ぬ
  5. 15. 「本能寺の変」翌日に誓約状か
  6. 16. 両手ポケ騒動に「イキってて恥」
  7. 17. 牛が大けが「OSO18」の再来か
  8. 18. 中国「日本はパンダが消える」
  9. 19. 台湾総統 寿司食べて日本を支援
  10. 20. JR中央・総武 全線運転見合わせ
  1. 1. 不可解事件 子どもをさらうクマ
  2. 2. 12時予約の客へ 食堂の投稿反響
  3. 3. ガーシー氏 N党離党の議員に言及
  4. 4. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
  5. 5. 元火葬場職員「僕らは必ず見る」
  6. 6. 16歳で妊娠 顔出しで性暴力告発
  7. 7. 高市総理が急激に可愛くなった訳
  8. 8. 佳子さま売れ 実際のお客様の声
  9. 9. 泣き叫んだ娘にJALのCAが神対応
  10. 10. ケツの穴にブレスケア 酷い職場
  1. 11. 「さなえちゃんクッキー」が発売
  2. 12. 庭で大量発生 絶対に放置するな
  3. 13. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
  4. 14. NHKビル建て替え計画 驚愕の中身
  5. 15. 生活保護、「歴史的勝訴」落胆に　原告求めた全額補償ほど遠く
  6. 16. 議員歳費を月5万円増、自民検討　維新は反対表明
  7. 17. ［深層ＮＥＷＳ］高市政権１か月、存立危機事態巡る発言で「いきなり試練直面」…中北浩爾・中大教授
  8. 18. 小野田氏の「個人的見解」が鋭い
  9. 19. 電車に遺骨忘れたら…悲しい末路
  10. 20. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
  1. 1. 比元市長、人身売買で終身刑
  2. 2. EXO元メンバー 刑務所内で死亡か
  3. 3. 「ドアキック」米で逮捕者続出
  4. 4. aespaの紅白出場 反対署名8万超
  5. 5. Bitcoin高値から一転 溶け続ける
  6. 6. 「はたらく細胞」香港で放送中止
  7. 7. 欧米でトラッド・ワイフ現象拡大
  8. 8. 米上院、台湾との交流制限を解除する法案を可決　トランプ大統領の署名を経て成立へ
  9. 9. 武装グループが女子生徒25人拉致
  10. 10. 韓俳優「僕、結婚します」発表
  1. 11. 中国「日本水産物の市場ない」
  2. 12. 高市「毒苗」中国の通信社が掲載
  3. 13. AI搭載商品が性的会話→販売中止
  4. 14. ながらスマホで大型船が座礁 韓
  5. 15. BTS宅侵入「日本の恥さらし」
  6. 16. 韓国芸人「最低卵」を販売し物議
  7. 17. 米の雇用統計 1カ月半遅れ発表
  8. 18. 北京の日本料理店が悲鳴「岐路」
  9. 19. マレーシアで日本人3人を拘束
  10. 20. 日本人歌手公演 中国で中止続出
  1. 1. 大阪メトロ 全社員に最大20万円
  2. 2. 不動産登記に国籍記入義務付けへ
  3. 3. ミッキーを「上回る」存在が判明
  4. 4. 高級車をドレスダウン 運営破産
  5. 5. 全国初 新幹線ホームにスタバが
  6. 6. 「ボッチの生徒」元教師の本音
  7. 7. 突然の1億2000万円に 手が震える
  8. 8. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
  9. 9. 水商売の経歴 バレれば反社扱い?
  10. 10. THE NORTH FACEが最大41%OFFに
  1. 11. Vポイントペイ 急上昇の理由とは
  2. 12. ワンタッチで生地まで畳める傘
  3. 13. 堀江貴文氏が明かす最強の集中法
  4. 14. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
  5. 15. 「管理職の悩み」消えたリーダー
  6. 16. 「給付付き税額控除」どう違う
  7. 17. 水道光熱費 上手に節約する方法
  8. 18. 赤字膨らむ日産 一人負けの現実
  9. 19. 強要性交で「萎えるから泣くな」
  10. 20. モス福袋に「クロミ」グッズが
  1. 1. THE NORTH FACEのアウターもお得
  2. 2. AirPodsもSALEに 売り切れ必至
  3. 3. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
  4. 4. 「AirPods Pro 2」が24%OFFに
  5. 5. Black FridayにiPhoneが登場予定
  6. 6. Amazonセール目前 目玉商品は?
  7. 7. お買い得 iPad製品が最大19％OFF
  8. 8. Apple良いのか? 11インチiPad
  9. 9. Apple Watch 21日0時からSALEに
  10. 10. Black Friday NBシューズも登場
  1. 11. Amazonセール 日用品が49%OFFに
  2. 12. まるでこたつシリーズが22%OFFに
  3. 13. 【21日0時から】Amazon ブラックフライデーに登場予定のApple商品まとめ
  4. 14. Black Fridayで注目のガジェット
  5. 15. iPadシリーズ 21日0時からSALEに
  6. 16. Black Friday登場予定の飲食料品
  7. 17. Amazonでボトル飲料が最大46%OFF
  8. 18. Amazon Black Fridayの攻略法
  9. 19. 争奪戦だ！ M4 MacBook Airが2万5000円も安くなってる！
  10. 20. Black Fridayの狙い目カテゴリー
  1. 1. 容疑者は「有名人だよ」住民語る
  2. 2. 大谷 MVPの裏で囁かれる2つの説
  3. 3. 大相撲マナー 請願書提出の動き
  4. 4. 前田健太 楽天入団が最有力に
  5. 5. エンゼルス「無能トレード」か
  6. 6. 楽天・藤平尚真　自身のSNSで結婚を発表　今季は自己最多62試合登板
  7. 7. 中村敬斗と「結婚」恐怖の投稿
  8. 8. 真美子さん 完璧「MVP妻」伝説
  9. 9. 大谷独壇場に「でたらめだ」不満
  10. 10. 森保J なぜ「死の組」回避できた
  1. 11. ランディ氏の「51」永久欠番へ
  2. 12. 阪神・岩崎 中学生相手に被弾
  3. 13. 前田に「巨人の魅力は何?」質問
  4. 14. 岡本は「トップクラスの1人」か
  5. 15. 村上宗隆獲得へ メッツ追い風か
  6. 16. デュプランティエ 残留交渉難航
  7. 17. J2 いよいよ残り2節 大混戦に
  8. 18. FC東京GK 最近買った高額な商品
  9. 19. 「JCに来てくれるのヤバい」衝撃
  10. 20. 大相撲 審判部が「注意」も
  1. 1. 草間リチャード敬太 脱退を発表
  2. 2. 一般人じゃない あ〜ちゃん批判
  3. 3. 跳び箱で着地失敗 俳優が重傷に
  4. 4. 元木大介「激ヤセ」の真相を告白
  5. 5. 高市氏の台湾有事「戦争前夜」
  6. 6. 「中国を支持」日中タレント表明
  7. 7. 『M-1』準決勝30組決定【一覧】　真空ジェシカ・エバース・ヤーレンズ・ミキらが史上最多1万1521組の頂点目指す
  8. 8. 坂口杏里 2カ月でスピード離婚
  9. 9. レコ大 各賞受賞者&曲が決定
  10. 10. 進次郎氏 パワプロの元ネタ語る
  1. 11. チャットモンチー 6年ぶりのSNS
  2. 12. マスク姿で奇行→逮捕→脱退発表
  3. 13. 杏里 早すぎる破局に心配の声
  4. 14. 「きのこ雲」投稿に揺れる紅白
  5. 15. M-1また波乱 準決勝進出30組決定
  6. 16. 脱退した草間「心の病」を公表
  7. 17. 不倫の方がダメ 大島優子の怒り
  8. 18. 自宅が砂まみれ…水ダウ対応告白
  9. 19. ほかの「七光り」と一線画す息子
  10. 20. 藤本美貴 触られたくない箇所
  1. 1. ADHDの女性は顔つきで判明? 解説
  2. 2. 反響のユニクロ秋冬モノが値下げ
  3. 3. 文句つける夫に料理させてみたら
  4. 4. GUの「優秀トップス」紹介
  5. 5. 通勤時間に笑える漫画 SNSで反響
  6. 6. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
  7. 7. キルフェボンからXmasケーキ4種
  8. 8. モスが「2026モス福袋」を販売
  9. 9. Amazonで注目の「売り時は」
  10. 10. 中学生の娘が緊急入院 母の焦り
  1. 11. Amazon「BFCM」予約開始でお得に
  2. 12. ズートピア2 限定アイテム登場
  3. 13. 「ウルフカット」のアレンジ術
  4. 14. コストコの華やか新作スイーツ
  5. 15. 夫が不倫「子ども触らないで」
  6. 16. プロが愛用するチークの名品
  7. 17. 赤ちゃんをじっと見つめる猫話題
  8. 18. ユニクロ&GU リブニット帽を比較
  9. 19. 白ソックスで印象操作の足元へ
  10. 20. 人気インフルエンサーがレポ！この冬に行きたい下呂温泉の日帰り湯＆絶品グルメ