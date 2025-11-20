日本では先週末に侍ジャパンシリーズの日韓戦2試合が行われたが、アメリカはすでにオフシーズンモード。先週には4日間かけて、新人王やサイ・ヤング賞など全米野球記者協会（BBWAA）の投票で決まる主要4賞の発表が行われた。例年通り、トリを飾ったのは両リーグのMVPの発表。文字通りMost Valuable Player（最優秀選手）に贈られる賞だ。◆大谷は3年連続4度目の満票受賞ア・リーグは、予想通りアーロン・ジャッジ（ヤンキー