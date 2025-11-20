サメ映画の代表作「ジョーズ」には、ビーチで子どもが「Killer Shark」というゲームに熱中する様子が一瞬だけ映し出されます。このゲームは一体何なのかについて、ポップカルチャー専門家のジェフ・ファイファー氏が謎を追っています。For Over 40 Years, I've Wanted to Play That Cool-Looking 'Killer Shark' Arcade Game Briefly Seen in 'Jaws'https://www.remindmagazine.com/article/15694/jaws-arcade-video-game-killer-s
