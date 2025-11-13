【全2回（前編／後編）の前編】クマと人間の関係は戦争状態に入ったと言っても過言ではない。過去最悪の死者数を記録して「クマ対策」は待ったなし。大慌ての政府は閣僚会議を開き本気度をアピールするが、駆除現場では人間同士の縄張り争いが見え隠れ。先行きに危うさを感じてしまうのだ。＊＊＊【写真】山道で絶対遭遇したくない、人と目が合った時のツキノワグマの鋭過ぎる視線もはや警察と自衛隊を動員しなければ、国民