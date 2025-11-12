ホクホク、ねっとり──秋冬になると恋しくなる食材といえば、やっぱり里芋。そのやさしい甘みを引き立ててくれるのが、旨味たっぷりの鶏肉です。里芋×鶏肉の組み合わせは、煮物などの定番和食はもちろん、グラタンやコロッケなどの洋風おかずにもぴったり。アレンジの幅が広いのも魅力です。今回は、そんな「里芋×鶏肉」コンビで楽しむ洋風アレンジレシピをご紹介。手間がかかりそうな下ごしらえも、電子レンジを使えば驚くほど