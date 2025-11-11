Ê¡²¬¡¦Ê¡ÄÅ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç9ÆüÍ¼Êý¡¢·Ù»¡¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Î¼ê¤Ë¤Ï·ý½Æ¤¬°®¤é¤ì¡¢½Æ¸ý¤ÏÃË¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¿ÏÅÏ¤ê20cm¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤9Æü¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢11Æü¤Ë½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤ä»¦¿ÍÍ½È÷¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦Æ£ÎÓÏÂ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¡£Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢9Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¿ÏÅÏ¤ê20cm¤Û¤É¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£