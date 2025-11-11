ＪＲ東日本は１１日、２５年にわたり交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ（スイカ）」のマスコットキャラクターとして親しまれたペンギンが２０２６年度末で「卒業」すると発表した。今後は、新しいキャラクターにバトンタッチするとしている。カードの表面やスマートフォン用のアプリ画面上でかわいらしい姿が人気を集めてきただけに、鉄道ファンのみならず惜しむ声が広がりそうだ。スイカは２００１年にサービスが始まり、ペンギン