イングランド遠征を行うU-22日本代表メンバーが発表になり、大学生で唯一、明治大に在学するDF小泉佳絃(2年=青森山田高)が選出された。同代表メンバーは9日に日本を出国し、14日にU-20イングランド代表と国際親善試合を実施。17日にはボーンマスとトレーニングマッチを行う。まさにサプライズ招集になった。青森山田高でCBのレギュラーとして高校選手権の優勝を経験した小泉は、大学サッカーの名門である明治大に進学。しかし