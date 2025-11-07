オプション契約の行使決定期限米大リーグ・ドジャースが6日（日本時間7日）、マックス・マンシー内野手、アレックス・ベシア投手の残留オプションを行使したと複数の米メディアが報じた。ファンを「マンシー残留に咽び泣いてる」と歓喜させている。日本時間7日の未明に朗報が飛び込んだ。球団オプションの施行決定期限となっていた同日、ドジャースはマンシーの1000万ドル（約15億3000万円）、ベシアの355万ドル（約5億4000万