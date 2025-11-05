ノートは肌身離さず「３年前は最速152?／ｈの直球で勝負していました。でも、今年は一生懸命投げてもだいたい140?／ｈ台前半でしたね」にもかかわらず、ソフトバンクの大関友久（27）は今季飛躍を遂げた。パ・リーグ最高勝率（.722）に輝き、自己最多13勝（５敗）とエース級の働きをみせたのである。遅いストレートでも抑えられる。最新鋭の分析機器を揃えるソフトバンク球団のアナリストに探りを入れても「詳細なデータを調べても