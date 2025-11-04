ネクセラファーマは大幅安。前週末１０月３１日取引終了後、第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。売上高は２１８億４８００万円（前年同期比０．６％減）、営業損益は５９億７００万円の赤字（前年同期２８億４６００万円の赤字）だった。マイルストンの達成件数は増加したものの、個々の受領額が前年同期を下回った。研究開発への投資の増加や円安も響いた。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRES