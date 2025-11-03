小川珈琲は、秋冬家庭用コーヒーの目玉施策として、情緒的価値に重きを置く「春」「夏」「秋」「冬」の期間限定コーヒーシリーズに磨きをかける。パッケージを刷新して、9月から11月にかけて「秋珈琲」を、11月から来年2月にかけて「冬珈琲」を発売する。取材に応じた増田隆教総合開発部部長代理は「期間限定コーヒーのリニューアルがこの秋冬の柱になる。コーヒーの価格が高騰する中で、価格以上の価値をお客様に感じていた