26年前、名古屋市西区で女性を殺害したとして逮捕された69歳の女が、この26年間について「毎日不安だった」と供述していることが分かりました。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は1999年11月、名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。安福容疑者は、高羽さんの夫・悟さんの高校時代の同級生で、部活動も同じでした。悟さんに好意を寄せて