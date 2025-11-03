飲食業界といえば、人材が定着しにくい厳しい世界。にもかかわらず、あるラーメン店は人材定着率85％という驚異的な数字を実現している。その成功の裏には、独自の採用戦略があった。なぜ多くの仲間が集まり、長く働き続けるのか。その秘密に迫る。※本稿は、生田悟志『すごい！ラーメン凪の仕組みと人づくり――全世界100店舗！売上10倍！社員定着率85％！』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。授業員の離職率が高いと