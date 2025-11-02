ジェットブルーの旅客機が急降下してタンパに緊急着陸し、１５人が病院へ搬送された/Mapbox（CNN）米格安航空ジェットブルーの旅客機が急降下して米フロリダ州タンパに緊急着陸した事案で、子どもを含む少なくとも15人が病院に搬送された。連邦当局が今回の事案について調査を開始した。ジェットブルーによれば、同社の1230便は10月30日、メキシコのカンクンから米ニュージャージー州ニューアークに向かっていたが、高度の低下を経