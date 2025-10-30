ティムコが急反発している。２９日は一時ストップ高の１４７５円に買われたあと利益確定売りでマイナスに終わったが、この日も朝方に一時前日比２８９円（２５．８％）高する場面があった。クマによる人身被害が相次いでいることを受けて、引き続き今年５月に発売した日本初の純国産の熊撃退スプレー「熊一目散」への注目が集まっている。この日は、政府が対策を検討する関係閣僚会議を３０日に開くとされたことも手掛かり