2025年11月3日まで開催している「無印良品週間」。全商品（一部商品を除く）が10％オフになる特別な期間です。何を買うか迷っている人は、2024年秋の無印良品週間で人気だった商品を押さえておけば間違いなし！今回は「日用品・消耗品」の人気ベスト5を紹介します。家事のお助けマンがずらり！5位：浅型水切りネット（99円）細かい網目で小さなゴミも逃さずキャッチできる水切りネット。100円以下とかなり良心的な価格なので、惜し