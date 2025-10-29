無印良品週間でチェックしておきたい「日用品・消耗品」ランキング。買って損ナシの人気トップ５はどれ？

2025年11月3日まで開催している「無印良品週間」。全商品（一部商品を除く）が10％オフになる特別な期間です。

何を買うか迷っている人は、2024年秋の無印良品週間で人気だった商品を押さえておけば間違いなし！

今回は「日用品・消耗品」の人気ベスト5を紹介します。

家事のお助けマンがずらり！

5位：浅型水切りネット（99円）

細かい網目で小さなゴミも逃さずキャッチできる水切りネット。100円以下とかなり良心的な価格なので、惜しみなく使えてありがたい......！ この機会にストック買いするのもアリかも。

4位：消臭機能付き くりかえし使える除湿剤（990円）

クローゼット、靴、カバンに入れるだけではなく、フック穴付きなのでハンガーにかけても使える除湿剤。日陰干しをすると繰り返し使えるので、節約にも繋がりますね。

3位：蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ（199円）

無着色で中身が見えやすく、洗いやすく乾きやすい保存容器は、日々の料理が快適になるお助けアイテム。蓋をしたまま電子レンジの調理が可能なのも便利なポイントです。

2位：ウレタンフォーム三層スポンジ／グレー 3個入（299円）

2種類のウレタンを貼り合わせたスポンジは、汚れをしっかりとキャッチし、泡立ち・水切れの良さが魅力。へたりにくく長く使える、とコスパの良さが支持を集めています。

1位：水回りの汚れ用 掃除シート（299円）

研磨剤不使用でありながら、コンロの焦げつきや浴室の水あかなどのしつこい汚れを落とせるなんて革命的すぎる......！ リピ買いする人も多い、お掃除グッズの代表格とも言える商品です。

人気のアイテムをお得にゲットできるチャンスをお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）