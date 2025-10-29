Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRANDLINE」の配信日が、2026年3月10日に決定し、ルフィ役のイニャキ・ゴドイが流暢な日本語で配信日を告げる映像が解禁。併せて、“冬島”ドラム王国が描かれたキーアートが公開された。【動画】“ルフィ”イニャキ・ゴドイ、日本語で配信日発表！「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の原作は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミック。伝説の海賊王ゴ