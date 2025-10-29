日本瓦斯は急反発した。同社は２８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．５％増の８８１億９５００万円、最終利益は同２．１倍の３４億３９００万円だった。大幅な増益となったことに加え、自社株買いの実施も発表しており、好感されたようだ。電気事業で顧客の増加により販売量が伸長。燃料価格の動向も利幅を拡大させる要因となった。自社株買いは総数４００