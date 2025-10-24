2005年まで放送されていたテレビ番組『学校へ行こう！』の人気企画「B-RAP HIGH SCHOOL」に現役の慶應大学理工学部生として登場し、「先土器・縄文・弥生・古墳・飛鳥」と繰り出す“お勉強ラップ”で人気を博したCo.慶応さん。【あれから20年】「先土器・縄文・弥生〜♪」のフレーズ一世を風靡したCo.慶応さん。トレードマークのポーズも健在大学卒業後は大手クレジットカード会社で働いていたが、2018年に退職。突然のタイ移