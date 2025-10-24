仕事などで忙しすぎる男性とお付き合いしている場合、「会いたいときに会えない」のが辛いところです。では、どんなことを心掛けると「すれ違い」を解消することができるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『多忙な彼氏』とのすれ違いを避けるための工夫」をご紹介します。【１】予定はこまめに立てるようにする「計画的に会う日を決めておくとストレスが少なく済む」（10代女