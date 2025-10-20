村山富市元総理大臣の死去を受け、大分県庁や大分市役所では20日から記帳所が設けられています。 【写真を見る】村山富市元総理の死去受け大分県庁と市役所に記帳所設置 大分市出身の村山富市元総理は、10月17日に老衰のため、101歳で亡くなりました。 県では、県民の弔意を表す場として、20日午後から県庁本館の1階に記帳所を設置しました。記帳所は10月26日までの1週間開設され、記帳簿は後日、遺族に届けられる予定です。