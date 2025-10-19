職場のコミュニケーションが、対面中心からチャットなどテキストベースのやり取りへと広がり、絵文字やスタンプの利用も一般化しているといいます。SHE株式会社（東京都港区）が実施した「職場コミュニケーションにおける絵文字利用」に関する意識調査によると、職場での絵文字利用について、実態・評価の両面で賛否が分かれる結果になりました。【グラフ】職場での「絵文字利用」は賛成？反対？（調査結果を見る）調査は、全国の2