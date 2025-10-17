米地銀信用不安で米国債上昇、5年債利回り1年ぶり低水準ドル円149円台に沈む リスク回避で円買い・ドル売り、ドル円は149円台に沈んでいる。ユーロドルは1.17台にしっかり乗せている。 米株は時間外でも下落、ダウは160ドル安。欧州株先物も下落。安全資産である金は史上最高値をつけている。米国債も上昇、米10年債利回りは一時3.94%台を割り込み、4月7日以来の低水準。米5年債利回りは3.51%台を割り込み約1年ぶり