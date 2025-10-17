米地銀信用不安で米国債上昇、5年債利回り1年ぶり低水準 ドル円149円台に沈む
リスク回避で円買い・ドル売り、ドル円は149円台に沈んでいる。ユーロドルは1.17台にしっかり乗せている。
米株は時間外でも下落、ダウは160ドル安。欧州株先物も下落。安全資産である金は史上最高値をつけている。米国債も上昇、米10年債利回りは一時3.94%台を割り込み、4月7日以来の低水準。米5年債利回りは3.51%台を割り込み約1年ぶり低水準。
アジア市場では日経が後場に入り一段安、700円近く下げている。香港株は1.8%安と大幅下落、上海株も1％超下げている。
いつも火消しに走るベッセント米財務長官が連日中国を強く非難、トランプ氏は米中は貿易戦争のさなかだとの認識を示していることから、米中対立激化が警戒されている。
また、米政府閉鎖の長期化による米景気失速リスクが意識され始めている。さらにここに来て、米地銀融資問題が新たな懸念材料に。米地銀2行が不正の疑いがある融資の問題を明らかにしたことで信用不安が強まっている、前日の米株式市場ではザイオンズ・バンコープなど地方銀行株が急落した。今夜も米銀行株は下落する恐れがある。
10月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想外に縮小し約半年ぶり水準に落ち込んだことも懸念されている。米政府再開とともに一斉に発表される経済データは景気減速を裏付ける内容となりFRBが年内大幅利下げに踏み切るとの見方が浮上している。
