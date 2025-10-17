2025年10月13日、香港メディア・香港01は「レアアースはなぜ軍需産業、電気自動車（EV）、電子製品の命脈となったのか」と題した文章を掲載した。文章は、レアアースについて「ランタン元素にスカンジウムとイットリウムを加えた17種類の金属元素の総称であり、現代の科学技術と工業を根幹から支える核心的な戦略資源」と紹介。「工業材料のビタミン」とも呼ばれ、蛍光、磁性、レーザー、光ファイバー通信、さらには多くのハイテク