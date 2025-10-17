将棋のプロ、藤井聡太七冠の“師匠”としても知られる杉本昌隆八段。数多くの子どもたちと接する中で、才能をつぶさないために「絶対に言わないこと」があるという。逆にここ一番の勝負時、力を発揮できるように送る「声がけ」とは？ジャーナリストの笹井恵里子さんが聞いた。（ジャーナリスト・ノンフィクション作家笹井恵里子）才能をつぶさないためには「否定をしない」こと現在、弟子は全部で10人います。プロとしては藤井