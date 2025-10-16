米メディアは村上の獲得を「リスクを背負っても、その見返りは計り知れない」とプッシュする(C)Getty Imagesオフシーズンを前に、海の向こうでは若き日本人スラッガーの話題が飛び交っている。ポスティングでのメジャー移籍が囁かれているヤクルトの村上宗隆は、米国内で移籍市場における目玉に位置付けられており、そのバットを求める声は高まる一方だ。多くのメジャースカウトが関心を向ける25歳に対し、ポストシーズンでも