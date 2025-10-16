フィリーズ打線の“最後のピース”になるか　米メディアが村上宗隆に「10年間、中軸を任せられる」と熱視線

米メディアは村上の獲得を「リスクを背負っても、その見返りは計り知れない」とプッシュする(C)Getty Images

オフシーズンを前に、海の向こうでは若き日本人スラッガーの話題が飛び交っている。

ポスティングでのメジャー移籍が囁かれているヤクルトの村上宗隆は、米国内で移籍市場における目玉に位置付けられており、そのバットを求める声は高まる一方だ。多くのメジャースカウトが関心を向ける25歳に対し、ポストシーズンでも注目を集めたフィリーズの地元メディア『Sports Talk Philly』でも10月14日、公式サイト上で特集記事を組んでいる。

村上の今オフでのポスティングによる米球界移籍を“確実”と見込む同メディアは、2022年シーズンでの56本塁打や、2023年ワールド・ベースボール・クラシックでの実績などから、「日本のスーパースター」と評している他、さらに打撃スキルも絶賛。長打力や選球眼が優れていると説くとともに、「打球は鋭く伸び、左打ちのパワーはライト方向のフェンスが近いシチズンズ・バンク・パークとの相性が抜群だ」と強調する。

さらに、トレイ・ターナーやブライス・ハーパーの両主軸に加え、今オフでFAとなる見込みのカイル・シュワバーが来季もフィリーズでプレーする場合を想定し、「3人に続く強打者」が必要であると同メディアは主張。「出塁率と長打力を兼ね備えた左バッターを加えることができれば、打線の厚みは一気に増す」などと見通しながら、その上で、「ムラカミはそれらの条件を完全に満たしている。単なるホームランバッターではなく、出塁率はほぼ4割に達している。攻撃のバランスが取れたタイプであり、右投手対策としても大きな武器になる」と説明。