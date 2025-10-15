今夜は西日本の太平洋側で、明日16日は九州から東北にかけての広い範囲で局地的な激しい雨や雷雨の恐れ。明日16日は、低気圧が近づく北陸や東北付近で雨量が増える見込み。雨が降る度に気温が下がりやすい季節。明日16日は北陸や東北で気温降下、関東も肌寒さが続く見込み。明日16日にかけて強雨や雷雨激しい雨や落雷・突風にも注意明日16日(木)にかけて、日本付近を前線が北へ上がったり、南へ下がったりする見込みで、広い範囲