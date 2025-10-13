物価高騰が続く中、節約だけでは追いつかず、手持ち資金の運用を検討されている方も多いのではないでしょうか。最新の金利情報をもとに、100万円を1年間預けるのにおすすめの定期預金をご紹介します。※サムネイル画像：PIXTA All About

「100万円を1年間預けるのにおすすめな定期預金」おすすめの銀行6つ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 100万円を1年間預けるのにおすすめな定期預金6つを、All Aboutマネーが紹介
  • 金利1.00%のスーパー定期預金、金利0.85%のオリックス銀行
  • 金利0.85%のオリックス銀行、金利0.80%のオリックス銀行など
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. さんまの眉毛「違和感」指摘続出
  3. 3. 10歳の芦田が性欲の対象か 衝撃
  4. 4. 草間の「別の画像」新たに流出か
  5. 5. 女児に性暴行 画像正視できない
  6. 6. 「私が米倉」太田光の発言に賛否
  7. 7. 藤本美貴の「告白」有吉ドン引き
  8. 8. 30人行方不明か 日本震撼の殺人
  9. 9. 「もうやめろ」マックに不信感
  10. 10. 夫と死別 こじるり語る心の葛藤
  1. 11. KOCで過激ネタ「不愉快すぎる」
  2. 12. 市長ラブホ問題 相手の弁明全文
  3. 13. 米倉涼子 浮上する「黒歴史」
  4. 14. 日本を中国の支配下に 発言騒然
  5. 15. 佳子さまボディライン 指摘続出
  6. 16. 自民議員「正気の沙汰ではない」
  7. 17. 米倉涼子 ガサ入れ報道の前兆
  8. 18. 有名な会社が…若林が勧誘に怒り
  9. 19. 「タトゥー増えてる!」理由に涙
  10. 20. 16歳で出産 離婚発表1年遅らせた
  1. 1. 10歳の芦田が性欲の対象か 衝撃
  2. 2. 女児に性暴行 画像正視できない
  3. 3. 30人行方不明か 日本震撼の殺人
  4. 4. 市長ラブホ問題 相手の弁明全文
  5. 5. 「もうやめろ」マックに不信感
  6. 6. 佳子さまボディライン 指摘続出
  7. 7. 10歳が男性はねる 複数台走行
  8. 8. 自民党内から「高市おろし」波紋
  9. 9. ひき逃げか トルコ人の言い訳
  10. 10. 「上州屋」大量閉店が話題の理由
  1. 11. ラブホ通い詰め 前橋市長に矛盾
  2. 12. スノーピーク社長交代で変化も
  3. 13. 支持率下げる発言「ゾッとした」
  4. 14. 佳子さまのクッキリ服 心配の声
  5. 15. 「仲間が不明」万博の独館が悲報
  6. 16. 玉木代表 深夜に「檄文」を投稿
  7. 17. 中国人逮捕 四半世紀も不法残留
  8. 18. 「ノブ・ヒデ・ヤス」です…名古屋・東山動植物園で生まれたマヌルネコの赤ちゃんの愛称決定「武将のように全国に」
  9. 19. メガソーラー 新たな違反が判明
  10. 20. 石破氏 ミャクミャクに感謝状
  1. 1. 自民議員「公明が怒るのも当然」
  2. 2. 外国人の土地購入 法改正も視野?
  3. 3. 高市氏の称賛されるべきところ
  4. 4. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
  5. 5. 自公解消を招いた? 平氏が平謝り
  6. 6. 公明の離脱「わがままなのかな」
  7. 7. 「人間洗濯機」量産販売が決定
  8. 8. 公明、再連立の可能性に言及　次々回の首相指名時
  9. 9. NEXCO西が「悪質事業者」を公表
  10. 10. 公明 野党一本化へ協力排除せず
  1. 11. 佐々木希 GMOクリック証券のCMに
  2. 12. 高市首相の誕生確率「8割ある」
  3. 13. 実家じまい案件「全部が思い出」
  4. 14. 自民・高市総裁、相次ぎ党人事方針を投稿…税調は「財務省出身の専門家だけで役員を固めず」改革目指す
  5. 15. 玉木氏の立憲組めない発言に持論
  6. 16. 国民・玉木代表、立憲呼びかけの党首会談応じる意向
  7. 17. 「完全無欠」売れる最強ワード?
  8. 18. 公明の連立離脱 本当の原因とは
  9. 19. 進次郎氏「敗戦翌日の夫婦散歩」
  10. 20. たけし 麻生氏の影響力に感嘆
  1. 1. 韓国テレビ 史上最悪の収録事故
  2. 2. グミを超爆食い→PTSDのように
  3. 3. 邦人「拘束時は人間扱いされず」
  4. 4. 日本の「観光」と中国人の旅遊
  5. 5. ドラッグ蔓延? 未成年バーの実態
  6. 6. 北川進氏ら受賞「想定内」と強調
  7. 7. イスラエル 人質一斉に引き渡し
  8. 8. 米大統領「テロと死の終焉だ」
  9. 9. 中国で「月餅」がヒット商品に
  10. 10. 「何しに行くの」韓国人に呆れ声
  1. 11. トランプ氏 露に「助けるべき」
  2. 12. 中国で牧師ら30人拘束される
  3. 13. 扇情的なダンス 中国で批判続出
  4. 14. ガザ ハマス拘束の人質引き渡し
  5. 15. 赤ちゃんヘビに撫でるよう促す
  6. 16. 石窟に迷い込んだかと思った！敦煌の公衆トイレが話題に―中国
  7. 17. 「怖すぎ」展示物に「怖すぎ」
  8. 18. SF映画「トロン」が初登場1位
  9. 19. 「給与海賊」Microsoftが攻撃か
  10. 20. 置き去りか 小犬が飼い主と再会
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. NHKの白紙撤回に民放は反発か
  3. 3. 妻と離婚 男性が決意した瞬間
  4. 4. 床下から視線 空き家の恐怖体験
  5. 5. ギザ10 価値がつく条件と売り方
  6. 6. 簡易コインパーキング 増加の訳
  7. 7. 「定額減税補足給付金」支給開始
  8. 8. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  9. 9. 大荒れか「高市トレード」に暗雲
  10. 10. 世田谷区の給与高い上場企業TOP3
  1. 11. 国税局で「職権乱用」疑惑が浮上
  2. 12. 住民税非課税世帯向け給付金とは
  3. 13. 口コミに踊らされる 3つの盲点
  4. 14. 「全受け」配達員が語る過酷さ
  5. 15. マンションの維持費 高騰の訳
  6. 16. 「ふるさと納税」で年収バレる?
  7. 17. 4カ月で1千万円稼げた人の共通点
  8. 18. 通勤費を節約できる「定期券」
  9. 19. メガバンク 新卒採用激減の背景
  10. 20. 年収800万円はぜいたく? 現実は
  1. 1. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
  2. 2. LINEギフト気づかず 悩みに共感
  3. 3. トイレ掃除は「強敵」中の強敵
  4. 4. AIアプリ作れるGoogle無料ツール
  5. 5. Uber配達員がマック店員に大激怒
  6. 6. 講談社小説がKindleで50%pt還元
  7. 7. Switch 2用アクセ新製品登場へ
  8. 8. 約4人に1人が元正社員 調査結果
  9. 9. スマホの次はガラケーの時代へ
  10. 10. 収納力抜群の小さい長財布 登場
  1. 11. ディープフェイクの活用法に警鐘
  2. 12. モトローラ製の折りたたみスマホ
  3. 13. Google Geminiで作る予定管理
  4. 14. プロ野球の応援カードゲーム登場
  5. 15. 配線不要 本格派ドラレコ紹介
  6. 16. ノースフェイスが最大49%OFFに
  7. 17. ユアサ 棚付き2WAYこたつ発売へ
  8. 18. 手首周りをカバー 画期的な商品
  9. 19. 「家事代行ロボ」がSF世界の到来
  10. 20. 万博閉幕 未来の都市への評価
  1. 1. 「タトゥー増えてる!」理由に涙
  2. 2. 国民的女優の誘い断った大谷翔平
  3. 3. 朗希の「悪魔Tシャツ」爆速販売
  4. 4. 巨人がCS敗退 野球って恐ろしい
  5. 5. 日ハム 試合後のメッセージ話題
  6. 6. 不倫から復活 岩崎恭子氏の現在
  7. 7. 村上宗隆 メジャーでの成績予想
  8. 8. 田中将大「年俸が高すぎる」問題
  9. 9. ストイコビッチ監督が辞任
  10. 10. ANA ブラジル戦での広告取りやめ
  1. 11. 悪夢 ド軍に恐怖の知らせが届く
  2. 12. 巨人 前田健太の獲得を検討か
  3. 13. サトテルの侍J選外 緊急辞退か
  4. 14. ブラジル戦 会見は定員オーバー
  5. 15. 規格外のへにょへにょテニス絶賛
  6. 16. 猫のビフォーアフター姿に反響
  7. 17. 佐々木朗希 会見前の行動に爆笑
  8. 18. G岡本和真 来季の去就は明言せず
  9. 19. 大谷翔平の「逆方向ゴロ」で異変
  10. 20. 大谷が試合中に女性気遣う 反響
  1. 1. さんまの眉毛「違和感」指摘続出
  2. 2. 草間の「別の画像」新たに流出か
  3. 3. 「私が米倉」太田光の発言に賛否
  4. 4. 藤本美貴の「告白」有吉ドン引き
  5. 5. 夫と死別 こじるり語る心の葛藤
  6. 6. KOCで過激ネタ「不愉快すぎる」
  7. 7. 米倉涼子 ガサ入れ報道の前兆
  8. 8. 米倉涼子 浮上する「黒歴史」
  9. 9. 日本を中国の支配下に 発言騒然
  10. 10. 16歳で出産 離婚発表1年遅らせた
  1. 11. 自民議員「正気の沙汰ではない」
  2. 12. 有名な会社が…若林が勧誘に怒り
  3. 13. 大物に「あのおばさん歌上手い」
  4. 14. 夫急逝翌日 こじるり言われた事
  5. 15. 隣の高齢者が反論 まさかの人物
  6. 16. ボロボロ状態 米倉明かしていた
  7. 17. 松山千春 歌が上手だと思う歌手
  8. 18. 広告塔に三上悠亜起用 批判噴出
  9. 19. 指原の顔に異変? 動画に驚愕の声
  10. 20. お酒好きだった米倉の深刻な異変
  1. 1. 虐待する母「般若のようだった」
  2. 2. 学校に居場所がない子のサイン
  3. 3. 「お文具といっしょ」がコラボ
  4. 4. 「バスト2cmアップ」毎日習慣
  5. 5. バブル絶頂期の過酷な現実
  6. 6. 家では何もしない 子どもの心理
  7. 7. 31から秋を彩る最新アイス登場
  8. 8. 40代のメイクとお直し方法
  9. 9. 「残業ねこ」職場での悩み共感
  10. 10. 無印店員の「秋コーデ」参考に
  1. 11. スタバ 秋の新作フードを紹介
  2. 12. 40・50代に似合う ウルフボブ
  3. 13. 孫の食事マナーうるさい父に沈黙
  4. 14. niko and... 毎年人気のシャツ
  5. 15. 「接待でノンアル」上司の発言
  6. 16. キルフェボンの期間限定タルト
  7. 17. 赤福の「栗どらやき」が名古屋に
  8. 18. 美容のプロが愛用する名品コスメ
  9. 19. 自分の居場所が分かるテスト
  10. 20. 真似したい しまむら新作コーデ