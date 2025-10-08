スポニチスポニチアネックス

石原伸晃氏、高市早苗氏の「WLB発言」は「まずかった」と指摘も覚悟を評価

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 石原伸晃氏が8日のラジオで、今後の政局や外交日程について見解を示した
  • 自民党総裁選高市早苗氏が選出されたが、屋台骨が揺らぎ始めた現状を指摘
  • 「まずかった発言もありますけど」「ワークライフバランス」と評価した
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得