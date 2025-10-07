旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■スラッと正解：えのきたけ難易度：★☆☆☆☆天然ものとは見た目は別物えのきたけはキシメジ科エノキタケ属に分類されるきのこで、学名は Flammulina velutipes（フラミュリナ・ヴェルティペス）。この名前にはラテン語で「小さな炎」や