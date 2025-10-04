トレーニングEMSで知られる「SIXPAD」が2025年、ブランド誕生10周年を機に女性のための新たな取り組みをスタート。「SIXPAD for Women」として、女性特有の身体や心の悩みに寄り添うフェムテック領域へ進出します。アンバサダーにはRIKACOさんを迎え、ライフステージに合わせたサポートや医療機器を含む新商品を発表。女性が自分らしく輝ける未来を提案します。 SIXPAD for Womenが目指す未来