大分県内で初めて、佐伯市に「旅先納税」と呼ばれる新しいシステムが導入されました。これは、旅行などで訪れた自治体にスマートフォンを通じて寄付すると、現地で使える電子商品券が返礼品として受け取れる仕組みです。 【写真を見る】佐伯市が県内初の『旅先納税』導入寄付で電子商品券、観光振興に期待大分 3日は運用開始にあわせてマスコミ向けに発表会が開かれました。「旅先納税」はふるさと納税の制度を活用し