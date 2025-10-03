「この映画には100通りの解釈があり、それがこの映画を100倍豊かにしているのです」連続殺人犯に魅了された女性を描く、ダークな社会派スリラー『RED ROOMS レッドルームズ』が現在公開中だ。主人公のケリー＝アンヌは、華やかなファッションモデルの仕事の傍ら、とある裁判の傍聴に足繁く通っている。彼女がのめり込んでいるのは、少女たちを誘拐し、拷問・殺害する様子をディープウェブ上で配信していたという事件の容疑者ルドヴ