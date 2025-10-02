県内の10代や20代のグループが、大麻などの薬物を所持・販売したとして逮捕された事件の続報です。グループは黒部市の家屋や富山市の倉庫を薬物の保管や密売の場所として使い、秘匿性の高いSNSなどで客を集めていたとみられます。 「20年以上空き家になっている」黒部市山間の家屋が違法薬物の保管拠点に ◆KNB吉本記者「黒部市の山間にあるこちらの建物が、違法薬物を保管する拠点となっていたということです」