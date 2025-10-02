『うる星やつら』『らんま1/2』などの作品で知られる漫画家・高橋留美子氏が、10月1日に公式Xを更新。人気女優と対談したことを報告したのだが、久しぶりにメディアに登場した女優の近影が話題となっている。高橋氏のスタッフが運営するXに、《本日発売のサンデー、高橋先生と新垣結衣さんの対談を掲載していますので、お見逃しなく！》という文言とともに、新垣結衣とのツーショットが載せられた。新垣は、漫画に登場するキャ