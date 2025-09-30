2025年10月2日（木）より配信開始となるアニメ『コアラ絵日記』。コアラさんの音声も収録されたメインPV第1弾と、ぷにぷに電機が歌う主題歌『虹と』の音源が公開。さらにキャスト＆スタッフ情報第2弾も公開された。＞＞＞メインPVの場面カットや主題歌ジャケット、ポスターなどをチェック！（写真15点）このたび、アニメ『コアラ絵日記』のメインPVが公開された。洗濯物を畳んだり、届いている封筒を確認したり、お茶を飲んでこぼ