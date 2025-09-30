【コアラ絵日記】メインPV第1弾公開！ 全キャラクターを内田彩が1人で担当！
2025年10月2日（木）より配信開始となるアニメ『コアラ絵日記』。コアラさんの音声も収録されたメインPV第1弾と、ぷにぷに電機が歌う主題歌『虹と』の音源が公開。さらにキャスト＆スタッフ情報第2弾も公開された。
このたび、アニメ『コアラ絵日記』のメインPVが公開された。
洗濯物を畳んだり、届いている封筒を確認したり、お茶を飲んでこぼしてしまったり、コアラさんの穏やかな日常がふんだんに詰め込まれている。
そして内田彩が演じるコアラさんのボイスも初めて公開、原作ではほとんど台詞がないコアラさんの感情が、見事な息遣いで表現されている部分に注目だ。
さらにPVでは、ぷにぷに電機 feat. Kan Sanoによる主題歌『虹と』の音源も初公開となった。主題歌『虹と』のサビ部分が使用されており、優しい歌詞と温かいメロディーが『コアラ絵日記』の世界観にぴったりの1曲となっている。10月3日（金）に配信するジャケットもあわせて公開されたので、ぜひご注目を。
また、アニメ『コアラ絵日記』のメインキャスト＆メインスタッフ情報の第2弾も公開。メインキャストはコアラさん役の内田彩が、カラスさん、エミューさん、ハリネズミさんをはじめとした『コアラ絵日記』の全てのキャラクターを1人で担当する。
さらにメインスタッフは美術監督を辻本千晶、色彩設計を関本美津子、撮影監督を山越康司、編集を梅脇かおり、音響監督を山口貴之、音響効果を安藤由衣、音響制作をHALF H・P STUDIO、音楽を梅堀淳／スワベック・コバレフスキ、音楽制作をKADOKAWAが担当する。
そして、10月2日（木）からの配信開始を記念して、プレゼントキャンペーンが開催される。アニメ『コアラ絵日記』公式Xをフォローして該当ポストをリポストすると、抽選で5名に内田彩（コアラさん役）のサイン入りティザービジュアルポスターがプレゼントされる。
いよいよ迫ってきた10月2日（木）からの配信をお楽しみに。
（C）ゆあみ・KADOKAWA／コアラ絵日記
