YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【最安値】兵庫県の激安物件を調査したら、史上最強に”変な間取り”だった。」と題した動画を公開。ゴリラさん、宅建士テラさん率いる一行が兵庫県神戸市を訪れ、激安物件から高級物件まで、個性豊かな賃貸物件を巡る珍道中を繰り広げた。まず一行が向かったのは、家賃1万5000円という兵庫県最安値の物件。築61年の歴史が刻まれた外観を「ダメージ加工」、壁の劣化を「バトルフェイズ