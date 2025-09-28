OBS感謝祭「ファン＋ピーク」が2日間開催され、お笑い芸人や人気歌手のライブで盛り上がりを見せました。JR大分駅前広場で27日から行われたOBS感謝祭。最終日の28日も朝からたくさんの家族連れが訪れ、会場では飲食ブースやピックルボールの体験ブースで賑わいを見せました。また、ステージでは人気芸人・ぼる塾やさらば青春の光のお笑いライブで会場を盛り上げたほか、2025年デビュー30周年